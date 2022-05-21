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محامي ترامب يجتمع لاكثر من 9 ساعات مع لجنة تحقيق الكونغرس

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 8:00 صباحًا
ترامب ومحاميه رودي جولياني

ترامب ومحاميه رودي جولياني

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ذكرت شبكة “سي.إن.إن” نقلا عن مصدرين أن رودي جولياني، الذي شغل منصب المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اجتمع لأكثر من تسع ساعات يوم الجمعة مع لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال روبرت كوستيلو محامي جولياني، إن جولياني وهو رئيس بلدية سابق لمدينة نيويورك رفض في السابق المثول أمام اللجنة ما لم يتم تسجيل شهادته على شريط فيديو. وقالت اللجنة في ذلك الوقت إن جولياني وافق على إجراء مقابلة مكتوبة.

ولم يرد كوستيلو واللجنة على الفور على طلبات للتعليق من رويترز على تقرير سي.إن.إن.

تحاول اللجنة التحقق من تصرفات ترامب بينما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول في يناير كانون الثاني من العام الماضي، مما دفع أعضاء الكونجرس ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس إلى الاحتماء.

كان الكونجرس وقت الهجوم يجتمع للتصديق رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن على الجمهوري ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وتم استجواب أكثر من 900 شخص ، من بينهم العديد من مساعدي ترامب في البيت الأبيض ، في إطار تحقيق اللجنة

    المصدر :
  • رويترز

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