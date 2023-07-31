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محاولات لسحب سفينة مشتعلة قبالة ساحل هولندا

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 31 - يوليو - 2023 11:43 صباحًا
اشتعال النيران في سفينة شحن

اشتعال النيران في سفينة شحن

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قالت إدارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية وتقارير إعلامية إنه يجري قطر سفينة شحن السيارات المشتعلة قبالة ساحل البلاد إلى موقع آخر بعيدا عن ممرات الشحن في إطار عملية صعبة للتعامل مع السفينة.

وقالت الإدارة في بيان أمس الأحد إن السفينة سيتم قطرها إلى موقع على بعد 16 كيلومترا شمال جزيرتي أميلاند وسخيرمونيكوخ الهولنديتين.

وأضافت أن عملية القطر بدأت أمس الأحد، ولم يتضح متى ستصل السفينة -التي كانت في الطريق من ألمانيا إلى مصر عندما اندلعت النيران- إلى وجهتها المؤقتة، وأن ذلك يعتمد على الأحوال الجوية وتطور تصاعد الدخان من السفينة وحالة المد والجزر.

وأسفر الحريق على متن السفينة فريمانتل هايواي، المسجلة في بنما وكانت تنقل شحنة سيارات جديدة، عن مقتل هندي من أفراد الطاقم وإصابة سبعة آخرين قفزوا من على متنها هربا من ألسنة اللهب. وقالت شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة إن الطاقم المكون من 21 فردا هندي بالكامل.

وقالت متحدثة باسم إدارة الممرات المائية لوكالة الأنباء الهولندية إن السفينة ستكون بعيدة عن ممرات الشحن عند وصولها إلى الموقع الجديد كما ستكون بعيدة قليلا عن الرياح.

وأضافت المتحدثة أن عملية النقل خطوة وسيطة في عملية الإنقاذ الصعبة.

    المصدر :
  • رويترز

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