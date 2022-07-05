الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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محتجزة أميركية في روسيا لبايدن: من فضلك لا تنساني.. أشعر بالرعب

منذ ساعة واحدة
بريتني جرينر نجمة كرة السلة الأمريكية

بريتني جرينر نجمة كرة السلة الأمريكية

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طلبت بريتني جرينر نجمة كرة السلة الأمريكية من الرئيس الأمريكي جو بايدن الدفاع عنها في رسالة مفعمة بالمشاعر إلى البيت الأبيض في ظل استمرار احتجازها في روسيا بتهم تتعلق بالمخدرات.

وخضعت جرينر، التي اُحتجزت في مطار موسكو في 17 فبراير شباط بداعي حيازتها خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش، للمحاكمة يوم الجمعة وقد تواجه عقوبة تصل إلى السجن لعشر سنوات.

وتأتي القضية على خلفية التوتر الشديد بين موسكو وواشنطن بشأن الصراع في أوكرانيا. ويقول مسؤولون أمريكيون إن جرينر مظلومة.

وكتبت جرينر في رسالة “بما أنني أجلس هنا في سجن روسي، وحيدة مع أفكاري وبدون حماية زوجتي أو عائلتي أو أصدقائي أو القميص الأولمبي أو أي إنجازات، أشعر بالرعب من أن أكون هنا إلى الأبد”.

وأضافت “في الرابع من يوليو (يوم الاستقلال الأمريكي)، تكرم عائلتنا عادة أولئك الذين قاتلوا من أجل حريتنا، ومنهم والدي الذي كان من قدامى المحاربين في حرب فيتنام.

“من المؤلم التفكير في الطريقة التي أحتفل بها عادة بهذا اليوم لأن الحرية تعني شيئا مختلفا تماما بالنسبة لي هذا العام”.

وترتبط جرينر باللعب في دوري السلة الأمريكي للسيدات لكنها لعبت أيضا لعدة سنوات في روسيا.

وتعرضت جرينر لاتهام خلال أول جلسة بأنها حاولت بشكل متعمد توريد زيت الحشيش إلى روسيا. وحدد القاضي يوم الخميس للجلسة المقبلة.

وقالت جرينر للرئيس الأمريكي “أدرك أنك تتعامل مع الكثير، لكن من فضلك لا تنساني أنا والمحتجزين الأمريكيين الآخرين. من فضلك افعل كل ما في وسعك لإعادتنا إلى الوطن”.

    المصدر :
  • رويترز

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