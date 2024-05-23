محتجون: الشرطة تعتقل طلاباً من جامعة أكسفورد في اعتصام مؤيد للفلسطينيين

قال محتجون إن الشرطة البريطانية اعتقلت أكثر من عشرة طلاب بجامعة أكسفورد واشتبكت مع بعض الطلاب في مشاجرات في اعتصام مؤيد للفلسطينيين في حرم الجامعة اليوم الخميس.

وقالت مجموعة (منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين) إن سلطات الجامعة استدعت الشرطة بعد أن بدأ الطلاب احتجاجهم أمام المكاتب الإدارية، كما حدث في جامعات أخرى في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما بسبب الصراع الدائر في قطاع غزة الفلسطيني.

وقالت شرطة تيمز فالي إنها على علم بالواقعة وستقدم معلومات في وقت لاحق.

ولم يصدر تعليق بعد من الجامعة على أحداث اليوم الخميس، لكنها قالت في وقت سابق إنها تحترم الحق في حرية التعبير عبر احتجاجات سلمية.

وأظهر مقطع مصور نشرته منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرات بين أفراد الشرطة وطلاب يجلسون على الطريق ويعترضون طريق سيارة شرطة قالت المجموعة إنها كانت تقل معتقلين.

وهتف المحتجون “أطلقوا سراحهم”.

وطالب المحتجون الجامعة بسحب استثماراتها من شركات لها علاقات بإسرائيل التي تخوض حربا مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقالت المجموعة على موقع إكس “من الواضح أن الإدارة تفضل اعتقال طلابها وإسكاتهم والاعتداء عليهم جسديا بدلا من مواجهة تمكينها للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

وقالت كيندال جاردنر، طالبة العلوم السياسية بجامعة أكسفورد، في مكان الأحداث، إن الشرطة اقتادت الطلاب بعيدا عن الطريق. وأضافت لرويترز “قوبلنا بعنف وعداء شديدين”.