الأثنين 5 ذو القعدة 1445 ﻫ - 13 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يسيطرون على أبنية جامعية في مدن هولندية

منذ 8 دقائق
A A A
طباعة المقال

 قالت جماعة حقوقية في هولندا في بيان إن محتجين مؤيدين للفلسطينيين سيطروا على أبنية جامعية في مدن أمستردام وخرونينجن وأيندهوفن الهولندية اليوم الاثنين للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد متحدث باسم جامعة أمستردام احتلال مبناها وقال إن الجامعة طلبت من غير المشاركين في الاحتجاج مغادرة المبنى.

كما أكدت جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا أن “عشرات الطلاب يحتجون سلميا في الخارج بالقرب من خيام يتراوح عددها بين 10 و15” في حين لم ترد جامعة خرونينجن حتى الآن على طلب للتعليق.

وينظم الطلبة في هولندا احتجاجات على الحرب الإسرائيلية في غزة منذ يوم الاثنين الماضي، وسبق أن اشتبكت شرطة مكافحة الشغب الهولندية مع محتجين في جامعة أمستردام.

كما ينظم الطلبة في جامعات بأنحاء الولايات المتحدة وأوروبا مظاهرات سلمية يطالب معظمها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وأن تقطع الجامعات علاقاتها المالية مع الشركات التي يقولون إنها تتربح من قمع الفلسطينيين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البابا فرنسيس
إسرائيل تحتج على تصريحات توكل كرمان في الفاتيكان بشأن غزة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
لافروف: إذا أراد الغرب القتال لصالح أوكرانيا في ساحة المعركة فإن روسيا مستعدة لذلك
مسؤول أوكراني: روسيا توسع جبهة خاركيف مستخدمة مجموعات هجوم صغيرة

الأكثر قراءة

اللبن أو الزبادي
ماذا يفعل كوب واحد من اللبن يوميًّا لجسمك؟
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
غزة تحت النار
أزمة حقيقية داخل الحكومة الإسرائيلية.. رسالة وتحذير من رئيس الأركان لنتنياهو
المقلاة الهوائية
عدم تنظيف المقلاة الهوائية قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة