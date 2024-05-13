محتجون مؤيدون للفلسطينيين يسيطرون على أبنية جامعية في مدن هولندية

قالت جماعة حقوقية في هولندا في بيان إن محتجين مؤيدين للفلسطينيين سيطروا على أبنية جامعية في مدن أمستردام وخرونينجن وأيندهوفن الهولندية اليوم الاثنين للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد متحدث باسم جامعة أمستردام احتلال مبناها وقال إن الجامعة طلبت من غير المشاركين في الاحتجاج مغادرة المبنى.

كما أكدت جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا أن “عشرات الطلاب يحتجون سلميا في الخارج بالقرب من خيام يتراوح عددها بين 10 و15” في حين لم ترد جامعة خرونينجن حتى الآن على طلب للتعليق.

وينظم الطلبة في هولندا احتجاجات على الحرب الإسرائيلية في غزة منذ يوم الاثنين الماضي، وسبق أن اشتبكت شرطة مكافحة الشغب الهولندية مع محتجين في جامعة أمستردام.

كما ينظم الطلبة في جامعات بأنحاء الولايات المتحدة وأوروبا مظاهرات سلمية يطالب معظمها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وأن تقطع الجامعات علاقاتها المالية مع الشركات التي يقولون إنها تتربح من قمع الفلسطينيين.