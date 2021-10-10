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محتجون يحاولون اقتحام منزل الرئيس الأوكراني قرب كييف

10 - أكتوبر - 2021
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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قالت إيرينا غيراشينكو عضو برلمان أوكرانيا عن حزب “التضامن الأوروبي”، إن مجموعة من المتظاهرين حاولت اقتحام منزل الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو قرب كييف.

وأضافت: “قام المحرضون في الليل عبر الشبكات الاجتماعية، بتجنيد الراغبين في المشاركة في هذه الفعالية المدفوعة الأجر، لاقتحام منزل بوروشينكو. هذه لوحة غير سيئة، عشية قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. أتذكرون ما قاله زيلينسكي عن تنفيذه لسياسة خارجية شرسة؟ لكنه نسي الحديث عن السياسة الداخلية المجنونة”.

يوم أمس السبت، ذكر يوري بيريوكوف البرلماني الأوكراني عن نفس الحزب، أن هذه الفعالية مدبرة ومدفوعة الأجر، وضمت 36 شخصا.

من جانبها، أشارت الشرطة، إلى أن منظمتين عامتين أشرفتا على تنظيم الاحتجاج المذكور، وأن أكثر من 60 من عناصر الشرطة، شاركوا في ضمان النظام في المنطقة، بحسب “نوفوستي”.

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