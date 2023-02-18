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محتجون يقتحمون برلمان دولة سورينام بأمريكا الجنوبية

منذ 23 دقيقة
سورينام بأمريكا الجنوبية

سورينام بأمريكا الجنوبية

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اقتحم عشرات المحتجين برلمان دولة سورينام بأمريكا الجنوبية مع قيام مئات آخرين باحتجاجات في أنحاء العاصمة باراماريبو الجمعة، واشتباكهم مع الشرطة بعد تحول مظاهرات ضد الحكومة إلى حالة من الفوضى.

وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة باراماريبو في احتجاجات سلمية في البداية ضد إجراءات التقشف الحكومية بما في ذلك إلغاء الدعم على خلفية ارتفاع التضخم.

ولكن شاهدا من رويترز قال إن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف عندما قام متظاهرون برشق الشرطة بالحجارة والزجاجات واقتحام فناء البرلمان ودخول البعض إلى المبنى قبل إجبارهم على التراجع، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأشعل آخرون حرائق ونهبوا متاجر المدينة التي أغلق العديد منها كإجراء احترازي وسط الاضطرابات.

ونددت حكومة الرئيس تشان سانتوخي بالعنف وقالت إنها شكلت قوة عمل لتعقب المسؤولين عن مهاجمة البرلمان.

وتقع سورينام وهي مستعمرة هولندية سابقة في شمال أمريكا الجنوبية ويبلغ عدد سكانها 610 آلاف نسمة.

    المصدر :
  • رويترز

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