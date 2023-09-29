محتجو إيران يحيون ذكرى القمع الدموي في الجنوب الشرقي

ذكرت جماعات حقوقية وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن محتجين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن اليوم الجمعة، في جنوب شرق إيران المضطرب خلال إحياء ذكرى يوم 30 سبتمبر أيلول 2022 الذي يوافق قمع قوات الأمن المعروف باسم “الجمعة الدموية”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها جماعة حقوق الإنسان في إيران على منصة إكس مواجهة بين المشاركين في المسيرة وقوات الأمن في زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد، حيث سُمع دوي إطلاق نار واضح.

وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران وجماعة (حال وش) البلوخية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 23 شخصا أصيبوا. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة مقاطع الفيديو.

لكن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نقلت عن المدعي العام في زاهدان قولة إن المدينة هادئة وإن مقاطع الفيديو التي تظهر المصابين مقاطع قديمة. وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق “عدة أشخاص تجمعوا ورشقوا قوات الأمن بالحجارة”.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 66 شخصا في قمع 30 سبتمبر أيلول. وأنحت السلطات باللائمة في اندلاع الاشتباكات على المحتجين الذين انتابهم الغضب جراء اغتصاب قائد للشرطة فتاة من أقلية البلوخ العرقية.

وأفادت منظمة نت بلوكس لمراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت بوجود “عطل جسيم” في الإنترنت في زاهدان اليوم الجمعة قائلة إن السلطات “أغلقت وسائل الاتصالات بصورة ممنهجة لقمع الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للحكومة”.

وطالب مولاي عبد الحميد، أبرز رجال الدين السنة في إيران والمنتقد لزعماء طهران الشيعة منذ زمن طويل، بالعدالة لضحايا قمع 30 سبتمبر أيلول.

وكتب عبد الحميد في عظة منشورة عبر الإنترنت “كان مطلب الناس في العام المنصرم هو أن يمثل من ارتكبوا هذه الجريمة أمام العدالة الإسلامية … لكن القضاة ليسوا مستقلين في إيران”.