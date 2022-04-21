محصول القمح الروسي سيبلغ مستوى قياسيا في 2022

قالت شركة الاستشارات الزراعية الرائدة في موسكو سوفكون اليوم الخميس إنها رفعت توقعاتها لمحصول القمح الروسي في 2022 إلى مستوى غير مسبوق عند 87.4 مليون طن من 86.5 مليون طن كانت تتوقعها في السابق.

وأضافت سوفكون في بيان أن التوقعات تم رفعها بسبب تهيؤ ظروف ممتازة للمحاصيل وتوافر جيد للأسمدة.

وبدأت روسيا حملة عسكرية خاصة في الأراضي الأوكرانيا، يوم 24 فبراير، بناء على أوامر الرئيس فلاديمير بوتن.

ونقلت رويترز عن شركة إيكار للاستشارات الزراعية في مذكرة “الصادرات مستمرة من جميع موانئ (تصدير الحبوب) الخمس على البحر الأسود”.

وتراجعت صادرات القمح الروسي 45.4 بالمئة منذ بداية موسم التسويق 2021-2022 في الأول من يوليو بسبب قلة المحصول وضريبة صادرات جرى تحديدها عند 86.3 دولار للطن في الفترة من 16 إلى 22 مارس.

مع استمرار العملية العسكرية في روسيا، شهدت الأسواق المالية والاقتصادية صدمة حقيقية انهارت معها الأسهم، وارتفعت أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة، ولن يتوقف الأمر عند هذا، إذ إن ارتدادات هذه العملية العسكرية ستطول خبز المواطن العربي.

وسيتعرض الخبز -المكون الحيوي والأساسي في المائدة العربية- لهزة عنيفة بسبب أن الأمر يتعلق باثنين من أهم مصدري القمح في العالم؛ روسيا وأوكرانيا. وهناك دول عربية تعتمد بشكل كبير على هذين البلدين في التزود بحاجتها من القمح، وحتى تلك التي لا تعتمد على البلدين ستعرف ارتفاعا في أسعار القمح.