محطة تشرنوبيل تستعيد الاتصالات مع الهيئة المنظمة بأوكرانيا

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن أوكرانيا أبلغتها الثلاثاء باستعادة الاتصالات المباشرة بين محطة تشرنوبيل للطاقة النووية والهيئة الحكومية للطاقة الذرية بعد مغادرة القوات الروسية للمنشأة.

وقال المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي إن هذا التطور “نبأ سار للغاية”، مضيفا أنه سيتوجه على رأس فريق من الخبراء إلى المحطة هذا الشهر لإجراء سلسلة تقييمات.

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على المحطة في اليوم الأول من العملية التي أطلقتها في 24 شباط/فبراير لغزو أوكرانيا. وعلى مدى شهر ونيّف احتلّت هذه القوات المنطقة التي تشهد نشاطا إشعاعيا كبيرا، لتعود وتخرج منها في 31 آذار/مارس.

حذر كرامارينكو من أن الجنود الروس سيشعرون “قريبًا جدًا” بآثار الإشعاع” موضحاً “البعض في غضون شهر، والبعض الآخر في غضون سنوات”.

انتشر نحو ألف جندي روسي في تشيرنوبيل لعدة أسابيع، إلى جانب 50 عربة مصفحة، بحسب المسؤول.

يشار إلى أن أسوأ حادث نووي في التاريخ وقع في 26 أبريل 1986 في أوكرانيا التي كانت آنذاك جمهورية سوفياتية، عندما انفجر مفاعل في محطة تشيرنوبيل للطاقة، وتسبب بتلوث في ثلاثة أرباع أوروبا تقريبا، ولاسيما في الاتحاد السوفياتي. وأجلي نحو 350 ألف شخص من محيط 30 كيلومترًا حول المحطة التي لا تزال منطقة محظورة. وما زالت حصيلة الخسائر البشرية موضع جدل.