محطة زابوريجيا الأوكرانية تفقد الاتصال بآخر خط كهرباء خارجي رئيسي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (السبت 3-9-2022) إن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية فقدت الاتصال مرة أخرى بآخر خط كهرباء خارجي رئيسي، لكنها تواصل إمداد الشبكة بالكهرباء عبر خط احتياطي.

وأضافت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الموظفين الأوكرانيين بالمحطة أبلغوا خبراء الوكالة الموجودين هناك حاليا بأن رابع خط للكهرباء في الموقع، وهو بطاقة 750 كيلوفولت، تعطل بعد توقف الثلاثة الآخرين في وقت سابق.

لكن خبراء الوكالة علموا أيضا أن خطا احتياطيا يربط المنشأة بمحطة طاقة حرارية قريبة لا يزال ينقل الكهرباء إلى الشبكة الخارجية. وأضافوا أن هذا الخط الاحتياطي يمكن أن يوفر أيضا طاقة احتياطية للمحطة إذا لزم الأمر.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية اتهمت في وقت سابق القوات الأوكرانية بشن محاولة فاشلة للاستيلاء على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تشكل محور قلق دولي منذ أسابيع.

وقالت الوزارة إن قوات من البحرية الأوكرانية يزيد قوامها عن 250 فردا حاولت الرسو على ساحل بحيرة قريبة من زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وأضافت “على الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حاول نظام كييف مرة أخرى السيطرة عليها”.