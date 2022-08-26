محطة زابوريجيا النووية تستأنف تزويد أوكرانيا بالكهرباء

أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية “إنرجو أتوم” أنّ محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تحتلّها روسيا، استأنفت إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا الجمعة 26 آب، بعد إعادة توصيل أحد مفاعلاتها الستة بالشبكة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قالت كييف إن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتقع في جنوب أوكرانيا، انفصلت عن شبكة الكهرباء الأوكرانية لأول مرة في تاريخها، بعد حريق نجم عن قصف دمّر أحد خطوط الكهرباء.

في هذا السياق، أشارت إنرجو أتوم في بيان الى أنّ”محطة الطاقة النووية زابوريجيا متصلة بالشبكة وتنتج الكهرباء لاحتياجات أوكرانيا”.

وسيطرت روسيا، التي غزت أوكرانيا في شباط، على المحطة النووية في آذار، غير أنّ فنّيين أوكرانيين عاملين في شركة إنرجو أتوم لا يزالون يديرونها.

وقالت الشركة “اليوم… الساعة 14:04، تم توصيل إحدى وحدات الطاقة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية”. وتسبق كييف توقيت غرينتش بثلاث ساعات.

وكانت هذه المحطة توفّر أكثر من 20 بالمئة من احتياجات أوكرانيا من الكهرباء قبل الحرب، وستؤدي خسارتها إلى مزيد من الضغوط على الحكومة التي تستعد بالفعل لشتاء صعب في زمن الحرب، ربما تتعرض فيه لنقص شديد في الطاقة.

ومن المتوقع أن تزور بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأسبوع المقبل بعد تعطلها مؤقتًا وتسجيل المزيد من عمليات القصف في المنطقة ليلاً، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون.

هذا وصرّحت مستشارة وزير الطاقة الأوكراني، لانا زركال، لوسائل إعلام أوكرانية أنه يجري العمل على حل مسائل لوجستية لفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للقيام بزيارة منشأة زابوريجيا النووية.