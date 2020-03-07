محفزات “كورونا”.. إنترنت مجاني للمشتركين ليلزموا منازلهم‎ في إيران

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، جواد آذري جهرمي، أن بلاده ستمنح باقة إنترنت مجانية للمشتركين؛ كي يلزموا منازلهم، في إطار التدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

وفي تغريدة على تويتر، السبت، قال جهرمي: ”طلبت من الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت (المنزلي)، إطلاق باقة مجانية تضم 100 غيغابايت لجميع مشتركيها، اعتبارا من غد الأحد وحتى 20 مارس/آذار الجاري“.

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 145، والإصابات إلى 5823 شخصا، في عموم البلاد.

وحتى صباح السبت، أصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم في 93 دولة و3 أقاليم ذاتية الحكم، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.