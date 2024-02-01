محققون روس.. نمتلك دليلا على أن صاروخي باتريوت أسقطا طائرة النقل العسكرية

كشف محققون روس اليوم الخميس أن لديهم أدلة تثبت أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إل-76 الأسبوع الماضي باثنين من صواريخ باتريوت أرض جو أمريكية الصنع. وفق وكالة رويترز.

واتهمت روسيا أوكرانيا عدة مرات بإسقاط الطائرة إليوشن إيل-76 في 24 يناير كانون الثاني، وتقول إن ذلك أسفر عن مقتل 74 شخصا كانوا على متنها من بينهم 65 أسيرا أوكرانيا كانوا في طريقهم لمبادلتهم بأسرى حرب روس.

ونشر المحققون لقطات لأشلاء قالوا إنها تثبت أن من كانوا على متن الطائرة جنود أوكرانيون.

ولم تؤكد كييف ولم تنف إسقاط الطائرة لكنها شككت في تفاصيل رواية موسكو ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.

وقالت لجنة التحقيق الحكومية الروسية في بيان إن الجنود الأوكرانيين في منطقة ليبتسي بإقليم خاركيف أطلقوا صاروخين على الطائرة.

ونشرت اللجنة مقطع فيديو قصيرا يظهر المحققين وهم يتفقدون شظايا صاروخية على الأرض عددها 116 شظية في مكان غير محدد. وكان على أحد الشظايا ما يبدو أنه جزء من كلمة باتريوت باللغة الإنجليزية.

وأوضحت اللجنة “الشظايا التي وجدت مكان الحادث، وفقا لميزات تصميمها وخصائصها الهندسية والعلامات المتوفرة، هي عناصر هيكلية للصاروخ الموجه المضاد للطائرات إم.آي.إم-104إيه من منظومة باتريوت الأمريكية، التي طورتها شركتا رايثيون وهيوز وصنعتها رايثيون”.

وأظهر مقطع فيديو منفصل صادر عن لجنة التحقيقات، يبدو أنه تم تصويره في موقع التحطم، مسؤولين وهم يضعون ما قالوا إنها أشلاء في أكياس كأدلة.

وكان دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أنه من الضروري كشف ملابسات حادث تحطم طائرة الشحن الروسية، التي كانت تقل وفقا لموسكو 74 شخصا 65 منهم هم أسرى حرب أوكرانيون، داعيا إلى تحقيق دولي في أسباب سقوط الطائرة.

وطالب زيلينسكي، مساء أمس الأربعاء، بفتح تحقيق دولي في حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية التي كانت تنقل وفق موسكو أسرى حرب أوكرانيين تمهيدا لعملية تبادل.

واتهم زيلينسكي موسكو في خطابه اليومي، وقال؛ “من الواضح أن الروس يتلاعبون بحياة السجناء الأوكرانيين ومشاعر أهاليهم وعواطف مجتمعنا”. ورغم أنه لم يؤكد أو ينفي مزاعم روسيا، لكنه قال إنه كان “يوما صعبا للغاية”.

واعتبر زيلينسكي أنه “يجب إثبات كل الحقائق، قدر الإمكان، على اعتبار أن إسقاط الطائرة تم على الأراضي الروسية الواقعة خارج سيطرتنا”. كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي في أسباب سقوط الطائرة.

واتهمت روسيا أوكرانيا عقب الحادثة على الفور بالمسؤولية عن تحطم الطائرة ووصفت ما جرى بأنه “عمل إرهابي”.

وفي سلسلة من البيانات، أكدت وكالات عسكرية مختلفة في كييف أنه كان من المقرر إجراء تبادل للأسرى، مؤكدة أن روسيا مسؤولة عن حماية أسرى الحرب الأوكرانيين المحتجزين لديها، بينما تعهدت بمواصلة استهداف المنشآت العسكرية الروسية والطائرات في منطقة بيلغورود.

إلا أن سلطات كييف لم تحدد بعد ما إذا كان أسرى الحرب الأوكرانيون قتلوا جراء حادث أم أن الطائرة أسقطت بأسلحة أوكرانية. وقال زيلينسكي إنه أصدر تعليماته لمختلف وكالات الدولة للتحقيق في الواقعة.

وأعلنت السلطات الروسية عن مقتل 74 شخصا في الكارثة 65 منهم هم أسرى حرب أوكرانيون، عندما أُسقطت طائرة نقل عسكرية في منطقة بيلغورود قرب الحدود مع أوكرانيا في وقت سابق الأربعاء.