محكمة أسترالية تقضي بترحيل طيار أمريكي سابق لمحاكمته في بلده

قضت محكمة في سيدني اليوم الجمعة 24 أيار/مايو 2024، بإمكانية ترحيل الطيار السابق في سلاح مشاة البحرية الأمريكية دانيال دوجان من أستراليا لمواجهة اتهامات أمريكية بتدريب طيارين عسكريين صينيين على الهبوط على حاملات الطائرات.

ويواجه دوجان (55 عاما) وهو أيضا يحمل الجنسية الأسترالية، اتهامات أمريكية منها غسل الأموال وخرق قانون تنظيم حيازة الأسلحة من خلال تدريب الطيارين الصينيين على الهبوط على حاملات الطائرات. وينفي دوجان هذه الاتهامات.

وأمام دوجان 15 يوما لطلب استئناف قرار المحكمة. وسيتخد المدعي العام الأسترالي قرار التسليم في النهاية.

وقالت زوجته سفرين خارج المحكمة إن الأسرة ستستأنف أمام المدعي العام مارك دريفوس لطلب رفض التسليم.

وأحد المتهمين السبعة ضمن لائحة الاتهام الأمريكية هو الصيني المدان سو بن رغم أن المحامين المدافعين عن دوجان يقولون إن قضية القرصنة الإلكترونية ليست ذات صلة.

وألقت الشرطة الاتحادية الأسترالية القبض على دوجان في بلدة ريفية بولاية نيو ساوث ويلز في أكتوبر تشرين الأول 2022، بعد وقت قصير من عودته من الصين حيث عاش منذ عام 2014.

وفي الأسبوع نفسه، أصدرت بريطانيا تحذيرا للعسكريين السابقين بعدم تدريب طياري جيش التحرير الشعبي الصيني في أكاديمية طيران بجنوب أفريقيا حيث عمل دوجان أيضا.