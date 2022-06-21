محكمة أوروبية تقضي بأنّ تركيا انتهكت حقوق لاجئ سوري

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا أعادت لاجئًا سوريا بشكل غير قانوني إلى بلاده، بعدما أجبرته على التوقيع على وثيقة تقول إنه يعود بمحض اختياره.

وأمرت المحكمة، التي مقرها ستراسبورج، تركيا بدفع نحو 12250 يورو (12940 دولارا) تشمل التكاليف والنفقات لـ “محمد فوزي العقاد” الذي تقدم الآن بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا.

ولم يصدر رد فعل فوري من السلطات التركية التي نفت في السابق إعادة العقاد إلى سوريا رغما عنه.

في السياق، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن العقاد فر من الحرب في سوريا إلى تركيا في 2014، واعتقل أثناء محاولته عبور الحدود اليونانية في حزيران عام 2018.

وأضافت أنه نُقل إلى إقليم هاتاي، بالقرب من الحدود السورية، وأُرغم على التوقيع على وثيقة لم يفهمها والتي اتضح أنها وثيقة لعودته بمحض اختياره.

العقاد ذكر أنّ مسلحين في سوريا اعتقلوه وضربوه لكن أطلق سراحه في ما بعد. وعاد إلى تركيا في تموز 2018 وتمكن فيما بعد من السفر إلى ألمانيا.

وقضت المحكمة بأن العقاد تعرض لمعاملة غير إنسانية ومهينة بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوقه.

هذا وتستضيف تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، وهم أكبر عدد من اللاجئين في العالم. وتحولت مشاعر الناس ضد اللاجئين مع تصاعد المشاكل الاقتصادية في تركيا، مما دفع الحكومة إلى العمل على خطط لإعادة توطين ما يصل إلى مليون سوري في شمال غرب سوريا بعد بناء منازل عشوائية هناك.

لكنّ تلك الخطط لم تلقَ دعما دوليا، وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن الأوضاع في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين بأعداد كبيرة.