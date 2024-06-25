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محكمة أوروبية: روسيا ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في القرم

منذ 41 دقيقة
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين روسيا

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين روسيا

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قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 25 حزيران/يونيو 2024، في قضية رفعتها أوكرانيا إن روسيا ارتكبت انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم منذ أن ضمتها إلى أراضيها في 2014.

وذكرت المحكمة في قرارها أن الاتهامات تتضمن انتهاكات لكل من الحق في الحياة وحظر المعاملة غير الآدمية أو المهينة وحرية المعتقد وحرية التعبير وغيرها من الحقوق.

وتتعلق القضية أيضا باتهامات من أوكرانيا بوجود نسق لاضطهاد الأوكرانيين بسبب موقفهم السياسي أو نشاطهم السياسي المؤيد لكييف، وهو ما حدث إلى حد كبير في القرم، لكنه حدث أيضا في أجزاء أخرى من أوكرانيا أو روسيا الاتحادية.

وسبق أن نفت روسيا اتهامات بانتهاكها حقوق الإنسان وقمع المعارضين السياسيين في شبه جزيرة القرم.

    المصدر :
  • رويترز

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