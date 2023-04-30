محكمة إسرائيلية تمدد احتجاز نائب أردني ثمانية أيام

قال عضو في لجنة الدفاع عن نائب أردني محتجز في إسرائيل إن محكمة عسكرية إسرائيلية قررت، الأحد، تمديد احتجازه ثمانية أيام.

وأضاف المحامي سامر السرخي في اتصال مع رويترز “المحكمة العسكرية في سجن عوفر قررت تمديد اعتقال النائب عماد العدوان ثمانية أيام أخرى بدءا من اليوم”.

وأوضح أن من المفترض أن ينتهي غدا الاثنين العمل بقرار منع العدوان من اللقاء مع فريق الدفاع عنه.

وكانت جلسة محكمة العدوان اليوم مغلقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية يوم الأحد الماضي إن إسرائيل اعتقلت نائبا بالبرلمان الأردني للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية المحتلة وإن عمان تعمل في سبيل الإفراج عنه.

ودعا إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي يوم الاثنين إلى محاكمة العدوان واصفا ما قام به النائب الأردني بأنه “واقعة خطيرة… محاولة لتهريب، ليس فقط بضائع تجارية، بل أسلحة أيضا”.

وينذر احتجاز العدوان يوم الأحد الماضي عند معبر حدودي تسيطر عليه إسرائيل بتوتر جديد في العلاقات الإسرائيلية الأردنية الممتدة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود والتي كثيرا ما توضع رهن الاختبار بسبب سياسات إسرائيل إزاء الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

وتتمتع إسرائيل بعلاقات أمنية وثيقة مع الأردن، الجار العربي الذي تشترك معه في أطول امتداد للحدود، لكن العلاقات السياسية توترت في السنوات القليلة الماضية. والكثير من مواطني المملكة الأردنية من أصل فلسطيني.