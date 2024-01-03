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محكمة إسرائيل العليا ترجئ تعديلا يحمي رئيس الحكومة من إجباره على التنحي

منذ 13 ثانية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

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أرجأت المحكمة العليا في إسرائيل (الأربعاء 3-1-2024) تطبيق تعديل على قانون أساسي من شأنه أن يحمي رئيس الوزراء من إجباره على التنحي إذا أمر المدعي العام أو المحكمة العليا بذلك.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة إنها ستؤجل حتى الدورة المقبلة للبرلمان الإسرائيلي التعديل الذي قالت إنه “من الواضح أنه ذو طبيعة شخصية” ويشكل إساءة استخدام للسلطة التأسيسية للكنيست.

ويقول المؤيدون إن التعديل يهدف إلى حماية أي زعيم منتخب ديمقراطيا من إطاحة غير مشروعة.

لكن القضاة المؤيدين للتأجيل قالوا إن التعديل تم إقراره من أجل تلبية احتياجات فرد معين.

وطعنت جماعات مراقبة سياسية وحزب معارضة على تعديل أقر في 23 مارس آذار على “قانون أساسي” شبه دستوري وصف بأنه يهدف إلى استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ولايته وسط محاكمة الفساد المستمرة منذ فترة طويلة.

وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين قانونا مثيرا للجدل أقرته حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة قلص بعض سلطات المحكمة العليا وأثار احتجاجات استمرت شهورا في أنحاء البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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