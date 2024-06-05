محكمة الاتحاد الأوروبي تحظر على ماكدونالدز استخدام اسم "بيج ماك" على منتجات الدواجن

قالت المحكمة العامة الأوروبية اليوم الأربعاء إن شركة ماكدونالدز لا تملك الحق في إطلاق اسم “بيج ماك” على منتجاتها من الدواجن في أوروبا بعد عدم استخدامها الاسم لخمسة أعوام متتالية، في انتصار جزئي لشركة (سوبرماك) الأيرلندية المنافسة في نزاع مستمر منذ فترة طويلة على العلامة التجارية.

وتركز حكم المحكمة، وهي ثاني أعلى محكمة بالمنطقة وتتخذ من لوكسمبورج مقرا، على محاولة سوبرماك في 2017 إبطال استخدام الشركة الأمريكية للاسم “بيج ماك” الذي كانت قد سجلته في 1996 لإطلاقه على منتجات من اللحوم والدواجن وخدمات مقدمة في المطاعم.

ورفض مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية طلب سوبرماك إبطال استخدام ماكدونالدز للاسم وأيد إطلاق الشركة الأمريكية الاسم على شطائرها من اللحوم والدواجن، ما دفع الشركة الأيرلندية إلى الطعن على القرار.

وتبيع سوبرماك، التي افتتحت أول مطاعمها في جالواي عام 1978 وسعت إلى التوسع في بريطانيا وأوروبا، شطائر برجر اللحم البقري والدجاج بالإضافة إلى قطع وشطائر الدجاج المقلية.

ورفضت المحكمة العامة دفوع ماكدونالدز وأبطلت بصورة جزئية قرار مكتب الملكية الفكرية وعدّلته.

وقال القضاة في حكمهم “خسرت ماكدونالدز العلامة التجارية (بيج ماك) في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمنتجات الدواجن”.

وأضافوا “لم تثبت ماكدونالدز أصالة استخدامها (للاسم) خلال خمس سنوات متصلة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسلع وخدمات بعينها”.

وذكرت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية في بريد إلكتروني أنه لا يزال بوسعها استخدام العلامة التجارية “بيج ماك”، التي تستخدمها بصورة رئيسية اسما لشطيرة لحم.

وقال بات ماكدونا مؤسس سوبرماك لإذاعة نيوزتوك الأيرلندية إن القرار “يعني أنه بمقدورنا التوسع في أماكن أخرى ونشر سوبرماك في أنحاء الاتحاد الأوروبي، لذلك فهو فوز كبير لنا”.

ويمكن استئناف الحكم في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة في التكتل.