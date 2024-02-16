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محكمة العدل الدولية: لا حاجة لإجراءات طوارئ إضافية للفلسطينيين

منذ ساعة واحدة
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

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قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط، إنها لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين بعد الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وقالت المحكمة إن “الوضع الخطير” في قطاع غزة ورفح بشكل خاص “يتطلب تنفيذا فوريا وفعالا للإجراءات المؤقتة” بموجب قرارها الصادر في 26 يناير كانون الثاني و”لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية”.

ويأتي هذا القرار بعد أن طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة النظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.

    المصدر :
  • رويترز

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