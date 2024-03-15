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محكمة العدل تعقد جلسات للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن إسرائيل

منذ 31 ثانية
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قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها ستعقد جلسات استماع يومي الثامن والتاسع من أبريل نيسان للنظر في دعوى نيكاراجوا على ألمانيا بشأن تقديم برلين مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها وقف تمويل الأونروا.

وبحسب نيكاراجوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر إن ألمانيا ستقدم موقفها أمام المحكمة، لكنه أضاف أن برلين تعتقد أن القضية غير مبررة.

    المصدر :
  • رويترز

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