الخميس 24 شعبان 1444 ﻫ - 16 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محكمة باكستانية: تأجيل القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان ليوم آخر

منذ 15 دقيقة
عمران خان

عمران خان

A A A
طباعة المقال

أمرت محكمة عليا باكستانية الشرطة الخميس بتأجيل القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان ليوم آخر، لنزع فتيل أعمال عنف اشتبك خلالها أنصار خان مع قوات الأمن.

وقال فؤاد تشودري مساعد خان إن المحكمة العليا في لاهور مددت أمرا بتأجيل القبض على خان حتى غد الجمعة 17\3\2023، وأكد أمير مير وزير الإعلام قرار المحكمة.

وفي يومي الثلاثاء والأربعاء، تجمع العشرات من أنصار خان المسلحين بالهراوات لتحصين منزله بهدف منع قوات الأمن من إلقاء القبض عليه لعدم مثوله أمام المحكمة بعد توجيه تهم إليه ببيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني كان قد تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة من 2018 إلى 2022.

وأثارت محاولة القبض على خان بأمر من المحكمة اشتباكات بين أنصاره وقوات الأمن بالحي الذي يعيش به في لاهور.

وأضرم محتجون النيران في عربات للشرطة وسيارات ودراجات نارية ورشقوا بعبوات حارقة قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وهدأت أعمال العنف بعد أن علقت المحكمة أمس الأربعاء قرار القبض على خان.

ونفى خان التهم الموجهة إليه، لكن مفوضية الانتخابات الوطنية وجدته مذنبا ومنعته من تولي منصب عام لفترة برلمانية واحدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بنيامين نتنياهو
مع استمرار الاحتجاجات في اسرائيل.. نتنياهو يزور برلين
حادثة القطار في اليونان
حادث القطارين.. احتجاجات عارمة واضراب شامل عن العمل في اليونان
الرئيس فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين: روسيا تواجه "حرب عقوبات"

الأكثر قراءة

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
رقمٌ قياسيّ جديد لـ "الدولار الأسود"
هزة أرضية
هزّة أرضيّة في المتن.. كم بلغت قوّتها؟
مؤشر زلزال- أرشيفية
خبير اسرائيلي يحذر: موعد الزلزال الكبير يقترب والمباني ستنهار