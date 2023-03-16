محكمة باكستانية: تأجيل القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان ليوم آخر

أمرت محكمة عليا باكستانية الشرطة الخميس بتأجيل القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان ليوم آخر، لنزع فتيل أعمال عنف اشتبك خلالها أنصار خان مع قوات الأمن.

وقال فؤاد تشودري مساعد خان إن المحكمة العليا في لاهور مددت أمرا بتأجيل القبض على خان حتى غد الجمعة 17\3\2023، وأكد أمير مير وزير الإعلام قرار المحكمة.

وفي يومي الثلاثاء والأربعاء، تجمع العشرات من أنصار خان المسلحين بالهراوات لتحصين منزله بهدف منع قوات الأمن من إلقاء القبض عليه لعدم مثوله أمام المحكمة بعد توجيه تهم إليه ببيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني كان قد تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة من 2018 إلى 2022.

وأثارت محاولة القبض على خان بأمر من المحكمة اشتباكات بين أنصاره وقوات الأمن بالحي الذي يعيش به في لاهور.

وأضرم محتجون النيران في عربات للشرطة وسيارات ودراجات نارية ورشقوا بعبوات حارقة قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وهدأت أعمال العنف بعد أن علقت المحكمة أمس الأربعاء قرار القبض على خان.

ونفى خان التهم الموجهة إليه، لكن مفوضية الانتخابات الوطنية وجدته مذنبا ومنعته من تولي منصب عام لفترة برلمانية واحدة.