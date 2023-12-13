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محكمة باكستانية تتهم عمران خان بإفشاء أسرار الدولة

منذ ساعة واحدة
عمران خان

عمران خان

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ذكرت قناة إكسبريس نيوز التلفزيونية أن محكمة باكستانية وجهت الأربعاء تهما لرئيس الوزراء السابق عمران خان بإفشاء أسرار الدولة، مما يوجه ضربة جديدة لفرص الزعيم القابع في السجن لخوض الانتخابات الاتحادية المزمعة العام المقبل.

وكان خان قد نفى في 27 أكتوبر الماضي هذا الاتهام وقال إن مصادر أخرى هي التي كشفت محتوى البرقية لوسائل الإعلام.

وقال خان إن البرقية تدل على وجود مؤامرة أميركية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به في تصويت برلماني العام الماضي، بسبب زيارته إلى موسكو قبل الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة.

بينما تنفي الولايات المتحدة والجيش الباكستاني ذلك.

هذا وأُجبر خان على ترك منصبه من خلال تصويت بحجب الثقة عام 2022 ليقود بعدها احتجاجات ضد الحكومة للضغط من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة وضد الجيش الذي اتهمه بمحاولة تهميشه.

    المصدر :
  • رويترز

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