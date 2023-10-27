محكمة باكستانية ترفض الإفراج بكفالة عن عمران خان

كشف محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أنّ محكمة رفضت اليوم الجمعة الإفراج عنه بكفالة، وهو محتجز على ذمة قضية متهم فيها بتسريب أسرار الدولة.

وخان متهم بنشر برقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة إلى إسلام أباد العام الماضي.

فيما نفى خان، نجم الكريكيت السابق، التهمة وقال إن محتوى البرقية نشرته مصادر أخرى على وسائل الإعلام.

وذكر نعيم بانجوتا، محامي خان، أنّ المحكمة العليا في إسلام أباد رفضت طلب خان الإفراج عنه بكفالة ورفض القضية، وأضاف في منشور على منصة إكس “سنطعن على ذلك”.

وقال خان إن البرقية التي اتهم بتسريبها كانت دليلًا على مؤامرة أميركية لدفع الجيش للإطاحة به من الانتخابات البرلمانية لعام 2022، لأنه زار روسيا قبل غزوها أوكرانيا.

بينما نفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.

ورُفعت ضد خان عشرات الدعاوى القضائية التي وصفها بأنها محاولة لإبعاده عن السياسة.

وأدين في قضية فساد واحدة وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وتم تعليق الحكم لكنه لا يزال مسجونًا على ذمة قضايا أخرى.