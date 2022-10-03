محكمة باكستانية تسقط دعوى ازدراء المحكمة المرفوعة على عمران خان

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة باكستانية قبلت اعتذار موكله في دعوى ازدراء المحكمة في خطوة من شأنها الحد من تهديدات تجريده من الأهلية للعمل السياسي.

وأرجأت محكمة إسلام اباد العليا إصدار لائحة الاتهام بحق خان على خلفية دعوى ازدراء المحكمة بعد اعتذاره للمحكمة حضوريا في نهاية الشهر الماضي.

ويخضع أي سياسي مدان للتجريد من الترشح للانتخابات وتقلد منصب عام لخمس سنوات على الأقل بموجب القانون الباكستاني.

وقال محامي الدفاع فيصل تشاودري لرويترز “تقدّم عمران خان باعتذاره بدافع إظهار تقديره واحترامه للسلطة القضائية، وردت المحكمة اليوم بإسقاط الدعوى المرفوعة عليه”.

وتتعلق التهم بخطاب ألقاه خان هدد فيه مسؤولين في الشرطة والقضاء بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد مساعديه المقربين في قضية تحريض.

وأكد خان ومحاموه بعد الخطاب أن تعليقاته لا ترقى إلى درجة التهديد.

ويواجه نجم الكريكيت، الذي تحول إلى سياسي، سلسلة من المشاكل القانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت على الثقة في أبريل نيسان على أيدي المعارضة المتكاتفة بقيادة خليفته رئيس الوزراء شهباز شريف.

ويقود خان مظاهرات مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة منذ الإطاحة به من منصبه، وهو ما يرفضه الائتلاف الحاكم قائلا إن الانتخابات ستُجرى في الوقت المقرر العام المقبل.