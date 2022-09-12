الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
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محكمة باكستانية تمدد كفالة رئيس الوزراء السابق خان

منذ ساعة واحدة
عمران خان

عمران خان

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قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة مددت، الاثنين، كفالة موكله لمدة ثمانية أيام إضافية في قضية وجهت إليه فيها اتهامات بالإرهاب تتعلق بخطاب ألقاه وقيل إنه تضمن تهديدات للشرطة والقضاء.

وكانت الشرطة احتجزت خان، الذي مثل شخصيا أمام المحكمة، في القضية في أغسطس آب. وتلك هي المرة الرابعة التي توافق فيها المحكمة على تمديد كفالته فيما يتعلق بتجنب الاعتقال قبل المحاكمة.

وقال بابار عوان محامي خان لرويترز “تم تمديد الكفالة حتى 20 سبتمبر بذات الضمانات”.

ونفى خان أن يكون قد هدد المسؤولين في القضاء والشرطة وقال إن كلماته اجتزأت من سياقها.

وقال للصحفيين اليوم الاثنين بعد موافقة المحكمة على تمديد كفالته “هذا يصل إلى حد الاستهزاء بقانون مكافحة الإرهاب.. الاستهزاء ببلادنا”.

وقضية الإرهاب واحدة من ضمن مشكلات قانونية عدة يواجهها خان الذي تمت الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني في أبريل نيسان.

وقالت المحكمة الأسبوع الماضي إنها ستوجه اتهاما بازدراء المحكمة لخان في الأيام المقبلة في مسألة قد تشكل خطرا على مستقبله السياسي لأنها قد تجعله مستبعدا من المشهد لخمس سنوات على الأقل.

وما زال خان يتمتع بشعبية واسعة ويعقد تجمعات سياسية في أنحاء البلاد للضغط على الحكومة من أجل إجراء انتخابات مبكرة. والموعد الرسمي للانتخابات العامة المقبلة هو نوفمبر تشرين الثاني من العام المقبل.

وتقول الحكومة إن التصويت سيقام في موعده ورفضت دعوة خان لإجراء انتخابات مبكرة.

    المصدر :
  • رويترز

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