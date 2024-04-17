محكمة بريطانية تأمر بالاحتجاز الطبي لرجل أحرق مصلين دون تحديد مدة

قال الادعاء العام البريطاني اليوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل الجاري، إن رجلا أضرم النار في رجلين أثناء خروجهما من مسجدين في بريطانيا العام الماضي حكم عليه بالاحتجاز لأجل غير مسمى في المستشفى.

وأُدين محمد أبكر بمحاولة قتل رجلين مسنين في حادثين منفصلين أثناء عودتهما إلى منزلهما، أحدهما وهو عائد من مسجد في لندن في فبراير شباط والآخر في برمنجهام بوسط إنجلترا في مارس آذار.

وقال الادعاء العام إنه لا يوجد دليل على أن أبكر (29 عاما) كانت لديه دوافع أيديولوجية معينة لذلك لم يتم التعامل مع الحوادث على أنها هجمات إرهابية.

وحكم على أبكر في محكمة برمنجهام كراون بالبقاء بالأمر في المستشفى، مما يعني أنه لا يمكن إطلاق سراحه دون موافقة وزراء الحكومة البريطانية. وهو يحتاج إلى علاج لما وصفه القاضي الذي أصدر الحكم بأنه “مرض عقلي خطير”.