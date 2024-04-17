الأربعاء 8 شوال 1445 ﻫ - 17 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محكمة بريطانية تأمر بالاحتجاز الطبي لرجل أحرق مصلين دون تحديد مدة

منذ 37 دقيقة
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

A A A
طباعة المقال

قال الادعاء العام البريطاني اليوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل الجاري، إن رجلا أضرم النار في رجلين أثناء خروجهما من مسجدين في بريطانيا العام الماضي حكم عليه بالاحتجاز لأجل غير مسمى في المستشفى.

وأُدين محمد أبكر بمحاولة قتل رجلين مسنين في حادثين منفصلين أثناء عودتهما إلى منزلهما، أحدهما وهو عائد من مسجد في لندن في فبراير شباط والآخر في برمنجهام بوسط إنجلترا في مارس آذار.

وقال الادعاء العام إنه لا يوجد دليل على أن أبكر (29 عاما) كانت لديه دوافع أيديولوجية معينة لذلك لم يتم التعامل مع الحوادث على أنها هجمات إرهابية.

وحكم على أبكر في محكمة برمنجهام كراون بالبقاء بالأمر في المستشفى، مما يعني أنه لا يمكن إطلاق سراحه دون موافقة وزراء الحكومة البريطانية. وهو يحتاج إلى علاج لما وصفه القاضي الذي أصدر الحكم بأنه “مرض عقلي خطير”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أرض سوق الجمعة الملاصقة لسور القدس
الاحتلال يكمل عمليات التجريف في أرض سوق الجمعة الملاصقة لسور القدس
الأسهم الأوروبية
ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من أسهم السلع الشخصية
أنطونيو تاياني
إيطاليا: إجماع أوروبي على ضرورة فرض عقوبات على من يسلحون أعداء إسرائيل

الأكثر قراءة

الروسية إنيسا بولينكو تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي
فيديو صادم.. مشهورة روسية تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي!
فيديو.. اسرائيل تغتال قائداً كبيراً في كتيبة "الرضوان" التابعة لحزب الله
غارة إسرائيلية تدمر مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق
أول تعليق إسرائيلي على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق