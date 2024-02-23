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محكمة تونسية تحكم غيابياً على "المرزوقي" بالسجن 8 سنوات

منذ 42 دقيقة
الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي

الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي

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قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، بالسجن غيابيا مدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل فى حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقى، بحسب رويترز.

وقال محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس فى تصريح لـ”موزاييك” إنه وإثر تصريحات أدلى بها المرزوقي على مواقع التواصل الاجتماعي أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقى ضده من أجل تهم تتعلق بـ”تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية”.

    المصدر :
  • وكالات

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