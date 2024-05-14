محكمة روسية تأمر باحتجاز مواطن أمريكي لهذا السبب..!

ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليوم الثلاثاء أن محكمة روسية أمرت باحتجاز مواطن أمريكي لمدة عشرة أيام بسبب تفوهه بلغة بذيئة أثناء تفتيش الشرطة لشقته.

ونقلت الصحيفة عن ممثلي ادعاء قولهم إن المواطن الأمريكي أنجيلو جوزيف تالاريكو (36 عاما) سب أفراد الشرطة باللغة الإنجليزية عند وصولهم إلى شقة زوجته في موسكو لإجراء تفتيش بناء على تحقيق في قضية تتعلق بسرقة عملات بتكوين مشفرة في منطقة مورمانسك.

وأضافت الصحيفة أن تقريرا صادرا عن الشرطة ذكر أن المواطن الأمريكي، الذي انتقل إلى روسيا من لوس انجليس، صاح في وجه أفراد الشرطة واستخدم كلمتين بذيئتين معروفتين “وفهموا معناهما”.

وأنكر المواطن الأمريكي ارتكاب مخالفة إدارية تتمثل في القيام بتصرفات غير لائقة واستخدام لغة نابية.

وذكرت الصحيفة أن السلطات ألقت القبض على الرجل الأمريكي في موسكو وأدانته المحكمة وأمرت باحتجازه لمدة عشرة أيام.

ونفى محاميه الاتهامات الموجهة له، وقال إن الرجل الأمريكي وزوجته كانا في المطبخ أثناء تفتيش الشقة، وتم رفض الطعن الذي تقدم به.

وتحذر الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى روسيا بسبب عدة أسباب من بينها “احتمال تعرضهم للمضايقة والاستهداف من قبل مسؤولي الأمن الحكوميين الروس” والتطبيق التعسفي للقانون.