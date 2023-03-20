محكمة روسية تجمد جميع أصول شركة فولكسفاغن

جمدت محكمة روسية الاثنين جميع أصول شركة فولكسفاغن في البلاد، في أحدث عقبة أمام جهود شركة صناعة السيارات الألمانية المستمرة منذ عام لتقليص عملياتها في روسيا.

وعلقت فولكسفاغن وشركات تصنيع سيارات أجنبية أخرى عملياتها في روسيا العام الماضي بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات لم يسبق لها مثيل على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا.

وتحاول فولكسفاغن بيع أصولها الروسية، ومنها مصنعها الرئيسي في مدينة كالوجا الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 225 ألف سيارة سنويا، وتم وقف تلك المساعي منذ مارس\آذار 2022.

وكانت شركة صناعة السيارات الروسية جاز، التي تم التعاقد معها لإنتاج سيارات فولكسفاغن في مصنعها في نايزني نوفجورود، سعت إلى وقف أي بيع في دعوى قضائية بعد أن أنهت فولكسفاغن اتفاق الإنتاج في أغسطس\آب.

وتقول جاز في أوراق المحكمة إن محاولات فولكسفاغن للخروج من السوق الروسية تعرض مصالحها للخطر وإنها تسعى للحصول على 15.6 مليار روبل (201.3 مليون دولار) تعويضا عن العقد المنتهي.

وأظهرت وثائق المحكمة الروسية أنها وافقت اليوم على تجميد جميع أصول فولكسفاغن في روسيا مع استمرار الفصل في النزاع القضائي مع جاز.