محكمة روسية ترفض طعنا على قرار احتجاز مراسل صحيفة أمريكية

رفضت محكمة في موسكو، الثلاثاء، طعنا قدمه الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش على قرار احتجازه تمهيدا لمحاكمته، مما يعني بقاءه في أحد سجون المخابرات السوفيتية السابقة (كيه.جيه.بي) حتى 29 مايو أيار على الأقل بينما يتم التحقيق معه في قضية تجسس.

وينفي جيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، تهم التجسس.

وظهر أمام المحكمة اليوم هادئا ومبتسما من وراء القضبان قبل رفض الطعن.

وقالت محاميته تاتيانا نوزكينا للصحفيين إن فريقه القانوني طلب الإفراج عنه بكفالة قدرها 50 مليون روبل (614 ألف دولار) تقدمها شركة داو جونز أو وضعه قيد الإقامة الجبرية. وأضافت المحامية أن المحكمة رفضت الاقتراحين.

وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي القبض على جيرشكوفيتش في 29 مارس آذار في مدينة يكاترينبرج بمنطقة الأورال بتهم تجسس قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما لجمعه ما قال الجهاز إنه معلومات من أسرار الدولة حول المجمع الصناعي العسكري.

وقال الكرملين إن جيرشكوفيتش، وهو أول صحفي أمريكي يُعتقل في روسيا بتهمة التجسس منذ نهاية الحرب الباردة، تم القبض عليه “متلبسا”.