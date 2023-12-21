محكمة روسية تقضي بسجن وزير سابق 12 عاما بتهم تتعلق بالاختلاس

قضت محكمة روسية بسجن الوزير السابق ميخائيل أبيزوف 12 عاما بتهم تتعلق بالاختلاس والإرهاب.

وشغل أبيزوف، الذي كان حليفا للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، منصب وزير الشؤون الحكومية من 2012 إلى 2018. وألقت السلطات القبض عليه في مارس آذار 2019.

واتهمت لجنة التحقيق أبيزوف وآخرين بتشكيل جماعة إجرامية واختلاس أربعة مليارات روبل (43.36 مليون دولار)من شركتي طاقة تزودان منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا بالكهرباء. ونفى أبيزوف هذه الاتهامات.

وقالت لجنة التحقيق في وقت سابق إن الجرائم المزعومة وقعت في الفترة ما بين أبريل نيسان 2011 ونوفمبر تشرين الثاني 2014 بينما جرى تحويل المبلغ المختلس المزعوم خارج البلاد.

وقدرت فوربس أن ثروة أبيزوف بلغت 600 مليون دولار في عام 2018.