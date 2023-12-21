الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 21 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محكمة روسية تقضي بسجن وزير سابق 12 عاما بتهم تتعلق بالاختلاس

منذ 43 دقيقة
الوزير الروسي السابق ميخائيل أبيزوف

الوزير الروسي السابق ميخائيل أبيزوف

A A A
طباعة المقال

قضت محكمة روسية بسجن الوزير السابق ميخائيل أبيزوف 12 عاما بتهم تتعلق بالاختلاس والإرهاب.

وشغل أبيزوف، الذي كان حليفا للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، منصب وزير الشؤون الحكومية من 2012 إلى 2018. وألقت السلطات القبض عليه في مارس آذار 2019.

واتهمت لجنة التحقيق أبيزوف وآخرين بتشكيل جماعة إجرامية واختلاس أربعة مليارات روبل (43.36 مليون دولار)من شركتي طاقة تزودان منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا بالكهرباء. ونفى أبيزوف هذه الاتهامات.

وقالت لجنة التحقيق في وقت سابق إن الجرائم المزعومة وقعت في الفترة ما بين أبريل نيسان 2011 ونوفمبر تشرين الثاني 2014 بينما جرى تحويل المبلغ المختلس المزعوم خارج البلاد.

وقدرت فوربس أن ثروة أبيزوف بلغت 600 مليون دولار في عام 2018.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأسرى الإسرائيليين الثلاثة (ايليا توليدانو - نك بيزر - رون شيرمان)
غزة تحت النار
فيديو.. القسام تكشف ما حلّ بثلاث رهائن إسرائيليين بسبب القصف على غزة
عوائل فلسطينية نازحة من شمال غزة
غزة تحت النار
تقرير مدعوم من الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون أزمة جوع وخطر مجاعة
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
غزة تحت النار
وزير خارجية الإمارات يناقش وقف النار في غزة مع مسؤول فلسطيني

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
صحيفة إسرائيلية تحذر: خصوبة جنودنا في خطر!
آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
توقعات "صادمة" لموقع ستراتفور الاستخباراتي لعام 2024.. ما مصير لبنان وغزة!؟
كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
غزة تحت النار
فيديو.. "غول القسام" تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة