محكمة صينية تحكم على كندي بالإعدام بتهمة إنتاج مخدرات

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أعلنت محكمة صينية، الخميس، عن قرارها بإعدام مواطن كندي بتهمة إنتاج المخدرات،

وتشهد العلاقات بين الصين وكندا توترا متزايدا منذ عام ونصف.

وقالت المحكمة الوسيطة في كانتون جنوبي الصين، إن الكندي الذي تم التعريف عنه باسم تشو ويهونغ، وحوكم في محكمة البداية بتهمة “إنتاج مخدرات”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين، إن القضية “يجب ألا يكون لها انعكاسات على العلاقات بين الصين وكندا”.

وتشهد العلاقات بين بكين وأوتاوا توترا منذ توقيف مينغ تشو المديرة المالية لمجموعة “هواوي” الصينية العملاقة للاتصالات في فانكوفر في ديسمبر 2018، بطلب من واشنطن التي تتهمها بالاحتيال للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.

وهي تخضع للإقامة تحت المراقبة القضائية في كندا، التي يمكن أن تسلمها إلى الولايات المتحدة.

وفي أبريل 2019، قضت محكمة صينية بالإعدام على كندي يدعى فان واي، بتهمة تهريب مخدرات.

وفي يناير من السنة نفسها، حكمت على كندي آخر هو روبرت لويد شيلينبرغ بالإعدام أيضا، بعد محاكمة جديدة طلبها القضاء في أعقاب حكم أول بالسجن 15 عاما في محكمة ابتدائية.

وشيلينبرغ الذي أدين في كندا في الماضي بتهريب المخدرات، يؤكد براءته ويقول إنه سافر إلى الصين بغرض السياحة.