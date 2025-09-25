محكمة فرنسية تعاقب الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بالسجن 5 سنوات

صدر حكم اليوم الخميس بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لمدة خمس سنوات بعد أن أدانته محكمة في باريس بالتواطؤ الجنائي مع ليبيا بشأن تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.

واتُّهم ساركوزي، الذي نفى دوما التهم الموجهة إليه، بعقد صفقة مع معمر القذافي للحصول على تمويل لحملته الانتخابية مقابل تقديم الدعم للحكومة الليبية آنذاك على الساحة الدولية.

وقال القاضي، الذي برأ ساركوزي من تهم أخرى مثل الفساد، إنه لا يوجد دليل على أن ساركوزي عقد مثل هذه الصفقة مع القذافي، ولا على أن الأموال التي أُرسلت من ليبيا وصلت إلى خزائن حملة ساركوزي الانتخابية.

ويعني الحكم على ساركوزي أنه سيسجن بغض النظر عما إذا كان سيقدم طعنا أم لا. وأمر القاضي ساركوزي أيضا بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.

تمويل مزعوم من ليبيا

وتعود الاتهامات إلى عام 2011، عندما زعمت وكالة أنباء ليبية، والقذافي نفسه، أن الدولة الليبية حوّلت ملايين اليوروهات سرًا إلى حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.

وفي عام 2012، نشرت صحيفة “ميديا ​​بارت” الفرنسية الاستقصائية ما قالت إنه مذكرة استخباراتية ليبية تشير إلى اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون يورو. ندد ساركوزي بالوثيقة ووصفها بالمزورة، ورفع دعوى قضائية بتهمة التشهير.

وقال قضاة فرنسيون في وقت لاحق إن المذكرة تبدو أصلية، على الرغم من عدم تقديم أي دليل قاطع على إتمام الصفقة خلال المحاكمة التي استمرت 3 أشهر في باريس.

كما نظر المحققون في سلسلة من الرحلات إلى ليبيا قام بها أشخاص مقربون من ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية بين عامي 2005 و2007، بمن فيهم رئيس ديوانه.

وفي عام 2016، قال رجل الأعمال الفرنسي- اللبناني زياد تقي الدين لموقع ميديابارت إنه سلم حقائب مليئة بالنقود من طرابلس إلى وزارة الداخلية الفرنسية في عهد ساركوزي. ثم تراجع عن أقواله لاحقا.

وهذا التراجع محور تحقيق منفصل في احتمال التلاعب بالشهود. ووُجّهت اتهامات أولية إلى كل من ساركوزي وزوجته كارلا بروني ساركوزي بالتورط في محاولات مزعومة للضغط على تقي الدين. ولم تتم إحالة هذه القضية إلى المحاكمة بعد.

وجرت محاكمة ساركوزي بتهم الفساد، والتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، وإخفاء اختلاس الأموال العامة، والانتماء إلى عصابة إجرامية. وزعم الادعاء أن ساركوزي استفاد عمدًا مما وصفه بـ”اتفاق فساد” مع حكومة القذافي. وأُطيح بالديكتاتور الليبي الذي حكم ليبيا لفترة طويلة وقُتل في انتفاضة عام 2011، منهيًا بذلك حكمه الذي دام أربعة عقود في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

ساركوزي يندد بـ”المؤامرة”

وسلطت المحاكمة الضوء على المحادثات الفرنسية السرية مع ليبيا في العقد الأول من القرن الـ21، عندما كان القذافي يسعى إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الغرب. وقبل ذلك، كانت ليبيا تُعتبر دولة منبوذة.

ونفى ساركوزي هذه المزاعم ووصفها بأن لها دوافع سياسية ومبنية على أدلة مزورة. وخلال المحاكمة، ندد بـ”مؤامرة” قال إنها من تدبير “كذابين ومحتالين” بمن فيهم “قبيلة القذافي”.

وألمح إلى أن مزاعم تمويل الحملة الانتخابية كانت ردا على دعوته – بصفته رئيسا لفرنسا – للإطاحة بالقذافي.

وكان ساركوزي من أوائل القادة الغربيين الذين طالبوا بالتدخل العسكري في ليبيا عام 2011، عندما اجتاحت احتجاجات ما عرف باسم “الربيع العربي” المؤيدة للديمقراطية العالم العربي.

وتساءل ساركوزي في تعليقاته خلال المحاكمة قائلا: “ما مدى مصداقية هذه التصريحات التي تحمل طابع الانتقام؟”.