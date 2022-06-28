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محكمة مصرية تحكم بالإعدام على 10 في قضية "كتائب حلوان"

منذ 46 دقيقة
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

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أصدرت محكمة مصرية الثلاثاء أحكاما بالإعدام على عشرة أشخاص وبالسجن المؤبد على أكثر من 50 آخرين في قضية “كتائب حلوان” بعد إدانتهم بدعم أو تنفيذ هجمات على قوات الأمن وتخريب البنية التحتية للدولة.

وربط الادعاء الهجمات، التي وقعت في القاهرة بين عامي 2013 و 2015، بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن.

وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن المحاكمة الجماعية، التي شملت أكثر من 200 متهم، جائرة للغاية ودعت إلى إلغاء الأحكام.

شنت مصر واحدة من أكبر حملات القمع في تاريخها الحديث على جماعة الإخوان في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013.

وكانت المحكمة أحالت في يناير كانون الثاني المتهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. وحددت جلسة 19 يونيو حزيران لإصدار الحكم، قبل أن تقرر مد أجله لجلسة اليوم 28 من الشهر نفسه.

وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في 30 أغسطس آب 2015 أمام محكمة جنايات القاهرة، وعُرضت القضية على دائرة قضائية ثم تم تغييرها.

    المصدر :
  • رويترز

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