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محكمة هولندية ترفض منع تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 لإسرائيل

منذ 28 ثانية
علم هولندا

علم هولندا

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رفضت محكمة هولندية الجمعة مطالب من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بمنع حكومة البلاد من تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، بدعوى أن هذه المقاتلات تسهم في التمكين من ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر.

وقال قضاة في محكمة جزئية في لاهاي إنه يتعين منح الحكومة الهولندية درجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بتقدير الأمور السياسية المتعلقة عند اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة.

وأقر القضاة باحتمال استخدام طائرات “إف-35” في حملة القصف على غزة والانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب، لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون البت إلا فيما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييما مناسبا فيما يتعلق بالسماح بمواصلة الصادرات.

وقالت الجماعات الحقوقية، ومن بينها فرع منظمة أوكسفام في هولندا، إن “إسرائيل تستخدم الطائرات في هجمات على غزة، وتؤدي إلى مقتل مدنيين في عمليات قصف واسعة النطاق قد تصل لجرائم حرب”.

وأضافت الجماعات الحقوقية أن الحيلولة دون حدوث ذلك أمر أكثر أهمية من وفاء هولندا بالتزاماتها التجارية أو السياسية تجاه الدول الحليفة.

يشار إلى أن هولندا تستضيف واحدا من عدة مستودعات إقليمية لأجزاء من طائرات “إف-35” مملوكة للولايات المتحدة، والتي يتم توزيعها بعد ذلك على الدول التي تطلبها، ومن بينها إسرائيل.

وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في عدوانها المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم أن قصفها وعملياتها البرية تسببت حتى اللحظة في استشهاد حوالي 19 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 50 ألفا.

    المصدر :
  • رويترز

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