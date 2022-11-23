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محكمة هولندية تقضي بعدم مشروعية قصف هولندي بأفغانستان في 2007

منذ 16 دقيقة
علم هولندا

علم هولندا

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قضت محكمة هولندية اليوم الأربعاء بأن قصف القوات الهولندية لمجمع سكني في إقليم أرزكان الأفغاني في يونيو حزيران 2007 كان مخالفا للقانون، مضيفة أن على هولندا تعويض الضحايا.

كانت وزارة الدفاع الهولندية طلبت من ممثلي الإدعاء قبل نحو عامين النظر في موضوع القصف الذي أودى بحياة عشرات من المدنيين، وذلك عقب تقرير نشره أحد قدامى المحاربين يشكك في قانونية ذلك القصف الذي وقع في منطقة وادي جورة.

وقالت المحكمة في لاهاي في بيان “كانت هولندا مسؤولة عن قصف المنازل. كان معروفا أن هذه المنازل يقطنها مدنيون. دفعت الدولة بأن حركة طالبان استخدمت المنازل لأغراض عسكرية (…) وبهذا فإن القصف لم يكن غير قانوني.

“لكن المحكمة تقضي بأن الدولة لم توضح بالشكل الكافي الأساس الذي استندت إليه في استنتاج أن حركة طالبان كانت تستخدم تلك المنازل (…) ولذلك فإن القصف غير قانوني”.

وقالت المحكمة أيضا إنه سيجري تقدير حجم التعويض للضحايا في تاريخ لاحق.

    المصدر :
  • رويترز

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