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محكمة يونانية تحكم بسجن موظف سابق في القنصلية التركية بتهمة التجسس

منذ 6 دقائق
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 قالت مصادر قانونية إن محكمة استئناف يونانية قضت بسجن رجل كان يعمل لدى القنصلية التركية لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وألقت السلطات القبض على الرجل، وهو موظف يوناني في القنصلية التركية بجزيرة رودس، في عام 2020.

ونفى الرجل ارتكاب أي مخالفات. ونددت وزارة الخارجية التركية بالقبض عليه قائلة إن ذلك يمثل انتهاكا لحقوق الموظف القنصلي آنذاك.

كما حُكم على يوناني آخر، كان يعمل طباخا على متن سفينة ركاب على خط رودس-كاستيلوريزو وقُبض عليه في نفس الوقت، بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ونفى أيضا ارتكاب أي مخالفات.

وكاستيلوريزو جزيرة يونانية صغيرة تقع قبالة الساحل التركي.

وكان الاثنان تحت المراقبة لعدة أشهر قبل إلقاء القبض عليهما وتوجيه اتهامات لهما بتصوير تحركات القوات المسلحة اليونانية في بحر إيجه.

وهناك خلاف بين اليونان وتركيا على قضايا تمتد من جزيرة قبرص المقسمة إلى حقوق التنقيب في بحر إيجه والبحر المتوسط.

واتفق البلدان في ديسمبر كانون الأول على إعادة تنشيط العلاقات ووضع خارطة طريق لدخولها حقبة جديدة تتسم بالتقارب.

    المصدر :
  • رويترز

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