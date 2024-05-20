محللون إسرائيليون: رحيل رئيسي لن يؤدي إلى تغيير جذري في سياسات إيران

أكد محللون إسرائيليون، أن الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة لن تتغير، وذلك بعد الإعلان عن مقتل الرئيس الإيراني برفقة 3 من الشخصيات الإيرانية البارزة في تحطم طائرة مروحية.

وقال الباحث في “معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي”، راز تسميت، إن إيران جاهزة من الناحية القانونية والتنظيمية للتعامل مع مقتل رئيسي الذي جاء بشكل مفاجئ، بحسب ما نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

واعتبر، أنه ستكون هناك خلافات خاصة وأن إبراهيم رئيسي أحد أبرز المرشحين لخلافة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

وأوضح الباحث الإسرائيلي، أنه كان لرئيسي تأثير كبير على سياسة إيران الخارجية، كما أنه يتوقع أن يكون لمصرع عبد اللهيان تأثير كبير، فمعرفته العميقة للشرق الأوسط، وإتقانه اللغة العربية وكونه مقربا جدا من فيلق القدس في الحرس الثوري، جعل عبد اللهيان في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الحرب في غزة، مسؤولا هاما في قيادة المعركة السياسية الإيرانية.

وقال إن عبد اللهيان أدى دورا مركزيا في جهود إيران من أجل تبديد التوتر مع جاراتها العربيات، وفي الحلبة الدولية، كان رئيسي وراء جهود النظام بدفع سياسة التوجه شرقا، التي في أساسها تعميق الشراكة الاستراتيجية مع روسيا والصين.

أما الباحثة في جامعة حيفا، تمار غيندين، فقال إن الرئيس في إيران هو برغي في المؤسسة، وموظف رفيع جدا جدا، لكنه موظف، ومهامه كرئيس السلطة التنفيذية معروفة، فهو المسؤول عن إخراج سياسة الجمهورية الإسلامية التي يُمليها خامنئي إلى حيز التنفيذ، وفق ما نقلت عنه صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.

وأضافت أن “الجمهورية الإسلامية فقدت في السنوات الأخيرة مسؤولين مؤثرين وهامين أكثر من رئيسي، مثل قاسم سليماني، الذي كان ’الرجل رقم 2’ بعد خامنئي، حتى لو أنه لم يوصف هكذا رسميا”.

وذكر المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” العبرية، عاموس هرئيل، أن النجاح الاستراتيجي الذي حققته إيران والمنظمات الموالية لها في الحرب الحالية أنشأت إحباطا بالغا لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: “الدعم الإيراني لحماس والجهاد الإسلامي وحزب الله أرهق الاحتلال، والتطورات في إيران ستجري بوتيرة مختلفة عن التطورات من حولنا، خاصة وأن النظام في طهران سيكون الآن منشغلا أكثر بنفسه ولكنه الحرب على الجبهة الشمالية لن تتوقف بزعم وجود تدخل إيراني كبير.

وأعلنت إيران اليوم الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسمياً مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم في إقليم ورزقان.