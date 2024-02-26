محمد اشتية يضع استقالته تحت تصرف الرئيس عباس

وضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين إنه وضع استقالته تحت تصرف رئيس السلط الفلسطينية محمود عباس.

وقال في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء “أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 فبراير (شباط) 2024، واليوم أتقدم بها خطيا”.

وأضاف “يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس”.

يذكر أن الحديث عن استقالة الحكومة الفلسطينية، وتشكيل حكومة جديدة، قيل إنها من التكنوقراط بدأ يظهر منذ يوم أمس.