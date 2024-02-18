الأحد 8 شعبان 1445 ﻫ - 18 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محمد بن راشد: التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بلغت 3.5 تريليون درهم في 2023

منذ 16 دقيقة
علم الإمارات

علم الإمارات

A A A
طباعة المقال

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رئيس وزراء الإمارات اليوم الأحد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بلغ مستوى قياسيا قدره 3.5 تريليون درهم (952.93 مليار دولار) في عام 2023.

وأعلن وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي بأن حجم التجارة في السلع غير النفطية ارتفع 12.6 بالمئة في 2023 عن العام السابق، بينما تجاوز حجم صادرات السلع والخدمات تريليون درهم مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

وأضاف الزيودي على منصة إكس “يؤكد تجاوز صادرات السلع والخدمات حاجز التريليون درهم لأول مرة بتاريخ الدولة أن خطط التنويع الاقتصادي تسير بالاتجاه الصحيح صوب اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ويعكس الثقة الدولية المتزايدة بالاقتصاد الإماراتي واتجاهه للمزيد من الانفتاح على العالم تجاريا واستثماريا”.

(الدولار=3.6729 درهم)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مع اقتراب رمضان.. خلافات إسرائيلية حول تقييد دخول الفلسطينيين للأقصى
الرئيس الأمريكي جو بايدن
بالفيديو.. بايدن في ورطة وزلة جديدة حول الناتو
بطلب من قائد إيراني.. فصائل عراقية مسلحة تخفف هجماتها على القوات الأمريكية

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية
خلافٌ بين إيران و"الحزب" حول التصعيد في الجنوب
باحث في مختبر
كارثة في طعام الأمريكيين.. اكتشاف مادة كيماوية قد تؤدي لعقم 80 بالمئة من السكان!
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
نائب يحذر من استهداف إسرائيل للبنى التحتية في لبنان!