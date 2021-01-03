محمد بن راشد: دولتنا الأولى عالمياً في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد

ضاعفت الإمارات – ثاني أكبر اقتصاد عربي في الحجم، الميزانية الاتحادية خلال العام 2020 بنسبة 130%، وباتت الدولة الأولى إقليميًا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي سهولة ممارسة الأعمال، متقدمةً على محيطها العربي باحتلال المركز الأول في أكثر من 437 مؤشرًا دوليًا، مع أعلى تصنيف مالي في المنطقة.

وكان نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجّه رسالة إلى شعب الإمارات بمناسبة الذكرى 15 لتوليه رئاسة الوزراء، تحدث فيها عن أبرز النجاحات التي حققتها الدولة على مختلف الأصعدة.

وفي معرض استعراضه أهم الإنجازات التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في العمل الحكومي، تطرّق إلى إعلان أول استراتيجية اتحادية في 2007، وإلى إعلان رؤية الإمارات 2021 في العام 2009، لافتًا إلى أن “نتائج هذه الاستراتيجية أصبحت واقعًا يعيشه شعب الإمارات اليوم”.

الإمارات رائدة في المنطقة

أوضح محمد بن راشد، أن “جواز دولة الإمارات اليوم الأقوى عالميًا. ونسبة الشعور بالأمان في الإمارات الأعلى عالميا بأكثر من 95%.. دولتنا الأولى عالمياً في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد.. والأولى عالميًا في نسبة المستشفيات المعتمدة دوليا.. والأولى عالمياً في سهولة الحصول على الكهرباء”.

قال رئيس مجلس الوزراء في رسالته: “قُمنا بأكبر عملية إصلاح تشريعي في بلادنا عبر أكثر من 50 قانونًا جديدًا لنواكب المستقبل”، مشيرًا إلى أن “حكومة الإمارات أصبحت الثانية عالميًا في الكفاءة المالية”.

وأضاف: “خلال الفترة الماضية ضخّت الحكومة الاتحادية 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) في الإسكان.. و140 مليارًا (نحو 38 مليار دولار) في التعليم. و94 مليارًا (25.5 مليار دولار) في برامج التنمية الاجتماعية. و50 مليارًا (13.6 مليار دولار) في قطاع الصحة ووقاية المجتمع، كما تجاوز الإنفاق على البحث والتطوير في الجامعات 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)”.

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد نصّب حاكمًا على دبي في الرابع من يناير 2006، خلفًا لشقيقه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم. وفي 5 يناير/كانون الأول، اختار أعضاء المجلس الأعلى للإمارات، محمد بن راشد نائباً لرئيس الدولة. ثم في فبراير 2006، رشّحه رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيسًا لمجلس الوزراء، حيث أدى وأعضاء وزارته اليمين الدستورية في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.