استمع لاذاعتنا

محمد بن راشد: مدينة دبي للإعلام كانت حلما بعيداً واليوم تكمل عامها الـ20

منذ ساعة واحدة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

A A A
طباعة المقال

غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على حسابه الرسمي عبر “تويتر” قائلا” اليوم تكمل مدينة دبي للإعلام عشرين عاما منذ أطلقناها في عام 2000… كان حلما بعيدا في التسعينات أن نكون عاصمة اعلامية عربية .. اليوم المدينة تضم 3000 مؤسسة إعلامية .. و34 ألف إعلامي .. وتبث منها 122 قناة تلفزيونية وإذاعية وتصدر منها 163 مطبوعة ومنصة..لا شيء مستحيل في الإمارات”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا يضاعف عدد الفقراء حول العالم
    132 مليون جائع حول العالم.. كورونا يضاعف أعداد الفقراء
    تحرك في الكونغرس الأميركي ضد ايران
    لأول مرة..أعضاء جدد مسلمون وسود ومثليو الجنس في الكونغرس
    جو بايدن
    الانتخابات الأميركية
    بعد انتصار “ميشيغن”.. هل بات “بادين” أقرب للقب رئيس الـ 2020؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة أرشيفة للبيت الأبيض تعود لعام (1901)
    رئيس الـ2020.. هل تصيبه (لعنة تيكومسيه) كما حصل لـ”7 رؤساء” أمريكيين قبله؟!
    شركة آبل
    اتبع هذه الخطوات لتحصل على اشتراك مجاني في Apple TV Plus لمدة عام
    جبران باسيل
    بسبب قضية عائلية… محكمة أميركية تهدد باسيل