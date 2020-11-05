محمد بن راشد: مدينة دبي للإعلام كانت حلما بعيداً واليوم تكمل عامها الـ20

غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على حسابه الرسمي عبر “تويتر” قائلا” اليوم تكمل مدينة دبي للإعلام عشرين عاما منذ أطلقناها في عام 2000… كان حلما بعيدا في التسعينات أن نكون عاصمة اعلامية عربية .. اليوم المدينة تضم 3000 مؤسسة إعلامية .. و34 ألف إعلامي .. وتبث منها 122 قناة تلفزيونية وإذاعية وتصدر منها 163 مطبوعة ومنصة..لا شيء مستحيل في الإمارات”.

اليوم تكمل مدينة دبي للإعلام عشرين عاماً منذ أطلقناها في عام2000 ..كان حلماً بعيداً في التسعينات أن نكون عاصمة اعلامية عربية .. اليوم المدينة تضم 3000 مؤسسة اعلامية .. و34 ألف إعلامي .. وتبث منها 122 قناة تلفزيونية وإذاعية وتصدر منها 163 مطبوعة ومنصة..لا شيء مستحيل في الإمارات.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 5, 2020