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محمد بن راشد يصدر قانونا حول شعار إمارة دبي

منذ 32 دقيقة
إمارة دبي

إمارة دبي

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أصدر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإثنين، قانونا ينص على أن يكون للإمارة “شعار ا خاصا بها”، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأفادت الوكالة أن حاكم دبي “أصدر قانونا بشأن شعار إمارة دبي، والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعارا خاصا بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها”.

ويُحدد شكل الشعار، بحسب المصدر ذاته “وفقا للنموذج الملحق بالقانون، على أن يعتبر ملكا لإمارة دبي، ومحميا بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها”.

ووفقا للقانون، يُستعمل الشعار في المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية.

وبحسب القانون، يحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المصرح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون.

كما يمنع على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم إماراتي ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون.

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