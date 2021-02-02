محمد بن راشد يطلق منصة رقمية موحدة لـ2000 نشاط تجاري

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق منصة “استثمر في دبي”.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “ترأست اجتماعاً للمجلس التنفيذي بدبي.. أطلقنا خلاله منصة http://invest.dubai.ae.. نافذة رقمية موحدة لـ2000 نشاط تجاري توحد العمليات وتنجز كافة المعاملات وتربط بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية والمصرفية لبدء الأعمال بدبي.. 20 جهة.. 4 أشهر و80 ألف ساعة عمل.. شكراً لفريق العمل”.

وقبل أيام، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي مرسوما بإدراج أسهم الشرِكات المساهمة بأسواق الأوراق المالية بدبي.

وتضمّن المرسوم الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أحكاماً توزعت بين الشركات المحلية وغير المحلية والشركات الأجنبية لغايات إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية.

وعرف المرسوم الشركات المحلية بأنها الشّرِكات المُساهِمة العامّة، التي يتم تأسيسها في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويتم ترخيصها من سُلطة الترخيص المختصة وفقاً للتشريعات السارية لديها.

ورغم تداعيات جائحة كورونا، تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بمختلف القطاعات.

ووفق بيانات رسمية، سجلت دبي نموا استثنائيا في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2020.