محمد بن راشد يلتقي برئيس المخابرات الفلسطينية في دبي

لأول مرة منذ توتر العلاقات بين الإمارات والسلطة الفلسطينية على خلفية توقيع اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب، التقى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن “لقاء ابن مكتوم بفرج، جاء على هامش زيارته لجناح فلسطين، في معرض إكسبو المقام في دبي”.

من جهته، غرد ابن راشد عبر حسابه على “تويتر” بشأن اللقاء، وقال إنه “تشرف بزيارة جناح فلسطين في إكسبو دبي، حيث حضرت الثقافة الفلسطينية، وحضر التاريخ الفلسطيني، وحضرت الأراضي المقدسة في فلسطين. عندما تحضر فلسطين يحضر الجمال، وتتجلى الحضارة، ويكتب التاريخ حضورها”

وكشفت أحدث الأرقام أن معرض “إكسبو2020 دبي” سجل 1.5 مليون زيارة تقريبا خلال 24 يوما.

وقالت صحيفة “البيان” إن الأطفال مثلوا 25% من أعداد الزوار لموقع إكسبو دبي، منذ افتتاحه للجمهور في مطلع الشهر الجاري. وعزت ذلك إلى الأنشطة المتنوعة المخصصة لهم، والتي تشتمل على تدريبات رياضية وفعاليات ترفيهية طوال اليوم.

كما أن المعرض يوفر تدريبا للأطفال على أيدي عمالقة الكريكت “راجيستان رويالز” وجلسات تدريب في كرة القدم تحت إشراف مدربين من نادي مانشستر سيتي. ويضم المعرض كذلك معالم صديقة للطفل تنتشر في حديقة الفرسان وعشرات المواقع.

وفتح معرض “إكسبو دبي 2020″، الذي تأجل سنة كاملة بسبب جائحة “كورونا”، أبوابه وانطلقت فعالياته بأحداث واستعراضات رائعة أبهرت الجمهور.

هذا المعرض شكّل فرصة لجمع العالم في مكان واحد في تجربة عالمية استثمارية وعلمية وذلك عبر برامج تقنية حديثة وروبوتات متطورة.