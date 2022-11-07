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محمد بن زايد: سنواصل توريد النفط والغاز ما دام العالم في حاجة إليهما

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2022 2:20 مساءً
رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد

رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد

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قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (الاثنين 7-11-2022)، في مستهل قمة كوب27 للمناخ في مصر، إن بلاده ستظل موردا للنفط والغاز ما دام العالم في حاجة إليهما.

وقال إن الإمارات “تعتبر مزودا مسؤولا للطاقة وسوف تستمر في هذا الدور ما دام العالم في حاجة إلى النفط والغاز”.

وأكد بن زايد أن العالم يواجه تحديات معقدة من بينها تغير المناخ الذي أصبح يؤثر على الأمن والاستقرار، و العمل المناخي فرصة للابتكار وإيجاد الحلول وتنويع الاقتصاد

وأضاف: “لقد أطلقنا شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار في إنتاج الطاقة النظيفة”.

مشدداً على أن دولة الإمارات “مستمرة في نهج التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى أن قمة كوب28 المقرر عقدها العام المقبل في مدينة إكسبو دبي ستشمل “إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس في المناخ”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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