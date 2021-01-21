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محمد بن زايد: نتطلع للعمل مع بايدن لدعم السلام في المنطقة

21 - يناير - 2021
آخر تحديث: 21 - يناير - 2021 2:26 مساءً
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إنه يتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على تويتر: “تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء”.

وأعرب عن تطلعه “للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط”.

 

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