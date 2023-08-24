محمد بن زايد: نقدر موافقة بريكس على ضم الإمارات للمجموعة

كتب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد اليوم الخميس على حسابه بمنصة إكس “نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة”.

وأضاف “نتطلع إلى العمل معا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم”.

وتعتزم دول مجموعة بريكس للأسواق الناشئة الكبرى دعوة السعودية للانضمام إليها، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز الخميس نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

وذكر التقرير أن زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهي الدول التي تشكل مجموعة بريكس، اتفقوا على توسيع المجموعة، وسيكون هذا أول توسع منذ عام 2010.

وأضاف التقرير أن مصر أيضا يجري دعوتها للانضمام إلى المجموعة إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط.